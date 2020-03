Un settore legato tantissimo all'export. "E' logico che il vero tema è che noi siamo legati a 184 Paesi nel mondo, stiamo esportando in questi Paesi. Perdendo il 'mondo' Asia e soprattutto i 54 Paesi che stanno chiudendo le importazioni e anche i voli aerei, è chiaro che la situazione è difficile e le imprese vanno sostenute", avverte.

Secondo Orsini, "è logico che un -20% su un monte fatturato complessivo di 21,5 miliardi di euro è un numero molto alto, soprattutto pensando che sulla base di una stima fatta per ogni miliardo di fatturato perso sono 8mila le persone che potrebbero perdere il posto di lavoro. Quindi, abbiamo assolutamente bisogno di salvaguardare il nostro settore".

Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Faccio la premessa che a gennaio il nostro settore dava un segno positivo dell'1,4%. Purtroppo, le previsioni con questa emergenza del coronavirus fanno pensare che il nostro settore possa arrivare a un -20%, anche se oggi è tutto molto 'fluido'". Così Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento affiliata a Confindustria, fa il punto, con Adnkronos/Labitalia, sugli effetti dell'emergenza coronavirus per le imprese del comparto.

