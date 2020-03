Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo Assicurativo francese Groupama, decide di sostenere la sanità pubblica e supportare il bene della collettività intervenendo concretamente sull’emergenza Covid-19. La compagnia ha destinato oggi una somma pari a 250.000 euro alla Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, occhiali di protezione) per il personale sanitario. Un segno della vicinanza dell’azienda a coloro che sono in prima linea nella lotta contro l’emergenza e che più che mai necessitano di essere messi nelle condizioni di operare e curare in sicurezza.

Questa iniziativa è stata preceduta da diverse azioni interne volte a garantire e tutelare la salute dei propri dipendenti e a supportare il business della rete agenziale per un valore di 15 milioni di euro. Nell’ambito dell’offerta salute, inoltre, le polizze Salute e le polizze temporanee Caso Morte Groupama sono operanti anche per patologia da Covid-19 (Coronavirus) e gli assicurati titolari delle polizze Salute possono avvalersi delle prestazioni di assistenza medica telefonica h24 per un teleconsulto in caso di infortunio o malattia ed entrare in contatto con un medico di guardia per ricevere consigli e indicazioni mediche di carattere generale urgenti.

Inoltre, al fine di accrescere la propria prossimità e di fornire ai clienti il massimo supporto, Groupama ha attivato per i propri assicurati un numero dedicato per l’assistenza telefonica informativa sul Coronavirus per informazioni sulle azioni e comportamenti da tenere a scopo preventivo, informazioni sui sintomi riconducibili al Coronavirus e i relativi numeri di riferimento messi a disposizioni dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.

Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale, in occasione della Donazione alla Protezione Civile ha dichiarato: ”La nostra compagnia si contraddistingue da sempre nel portare avanti valori quali prossimità e impegno. Siamo orgogliosi di poterli ribadire e di poter concretizzare la presenza e la vicinanza al territorio con un gesto di solidarietà e di supporto nei confronti della Protezione Civile nel contrastare l’emergenza Covid-19. Siamo consapevoli delle difficoltà che il nostro Paese nella sua totalità sta attraversando, ed è per questo che oggi, ancor più di prima, vogliamo continuare ad allargare lo spettro delle nostre attività a sostegno di clienti, agenti e dipendenti. Fare la nostra parte è un dovere bello e nobile, il senso del nostro lavoro non è mai stato così incontestabile: assicuriamo la resilienza e proteggiamo il futuro”.