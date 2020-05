Napoli, 5 mag. (Labitalia) - Ha avuto luogo nella giornata di ieri, per i previsti adempimenti annuali, l’assemblea generale ordinaria dei soci di Garanzia Fidi (Ga.Fi) Scpa, il Confidi presieduto da Rosario Caputo, ed iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del nuovo Testo Unico Bancario. L'assemblea, per l'emergenza Covid-19, si è svolta mediante l’utilizzo di sistemi di video comunicazione.

Nel corso dell’assemblea sono stati resi noti una serie di dati ed indicatori, dai quali si evince che il 2019, nonostante le oggettive difficoltà congiunturali ed una riforma del Fondo Centrale di Garanzia che non ha esaltato il ruolo dei Confidi, è stato per Ga.Fi. e per le imprese ad esso associate un anno importante sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, Garanzia Fidi Scpa ha confermato gli obiettivi del piano strategico, erogando garanzie per 134 milioni a fronte di finanziamenti bancari pari a 192 milioni, prestando particolare attenzione alla propria solidità patrimoniale e al presidio dei rischi, mantenendo un coefficiente di solvibilità pari al 22,49% a fronte di un minimo richiesto dall'autorità di vigilanza del 6% e registrando un 'indice di copertura dei rischi', pari all’81%, il migliore tra tutti i 35 Confidi vigilati.

"Nonostante uno scenario difficile -afferma il presidente Rosario Caputo- Ga.Fi. nel 2019 ha realizzato ulteriori sinergie ed efficienze operative nonché ha avviato nuove attività di servizi e nuove aree di business come erogazioni di prestiti diretti, finanza agevolata, finanza innovativa (tranched cover, piattaforme lending) nonché evoluti e complessi strumenti di consulenza aziendale. Alla luce dei cambiamenti in atto, siamo obbligati a un processo evolutivo che non può fermarsi. Che deve procedere a grandi passi e senza tentennare. Auspico, quindi, che le nostre ambizioni si possano concretizzare in tempi brevi e che si passi finalmente dalla 'Salvaguardia della specie' alla 'Evoluzione della specie', ha aggiunto.

Nella sua relazione, il presidente Rosario Caputo ha illustrato l'attività svolta a favore delle imprese, evidenziando che Ga.Fi. nel 2019 ha consolidato la propria leadership tra gli Intermediari Finanziari erogatori di garanzie del Mezzogiorno conseguendo importanti performance ed ampliando il proprio mercato con l’apertura, nel mese di settembre 2019, di una nuova sede a Roma.

L’assemblea dei soci nel corso dei lavori ha anche provveduto a rinnovare gli organi sociali in scadenza di mandato seguendo la logica della continuità gestionale. Pertanto, al fine di assicurare l’approccio e l’esecuzione ai piani di lavoro già avviati in questo delicato momento, è stato confermato l’intero Consiglio di amministrazione (Basile Eugenio, Caputo Rosario, De Felice Fabio, Del Monaco Salvatore, Di Gennaro Giuseppe, Genna Vittorio, Ianniciello Catello, Russo Stefano, Varricchio Carlo) e Collegio Sindacale (Cortucci Massimo Presidente, Mastroianni Mauro Sindaco effettivo, Monaco Giovanni Sindaco effettivo, Fogliano Claudio Sindaco supplente, De Rosa Andrea Sindaco supplente) per il prossimo triennio, così come sono stati confermati Rosario Caputo alla presidenza e Vittorio Genna alla vicepresidenza del Confidi.