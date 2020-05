Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Takeda Italia annuncia la nomina di Luca Gentile nel ruolo di Public Affairs and Communications Director. Una carica che intende "massimizzare il potenziale e il valore aggiunto della nuova Takeda nel settore biofarmaceutico, a conclusione dell’integrazione con Shire Italia", sottolinea l'azienda in una nota. Con un'esperienza decennale in società di beni di consumo, Luca Gentile ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nazionale e internazionale, nello sviluppo commerciale di progetti, e nella gestione delle relazioni esterne e della comunicazione.

In Takeda dal 1 aprile con la carica di Public Affairs and Communications Director, Gentile si inserisce nella strategia aziendale volta a rafforzare il dialogo con le istituzioni e i principali stakeholder di riferimento, oltre che per consolidare il ruolo di interlocutore chiave per il Sistema sanitario italiano con l'obiettivo di riassegnare alla ricerca medico-scientifica un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo e di investimento del Paese.

"Questa nomina si inserisce con coerenza all’interno della nuova fase che Takeda ha appena inaugurato nella sua storia in Italia - ha commentato Rita Cataldo, amministratore delegato Takeda Italia - Completata l’integrazione con Shire, consolidiamo il nostro ruolo nel panorama biofarmaceutico e il nostro impegno nel mettere a disposizione competenze e capacità per garantire ai pazienti nuove soluzioni terapeutiche, servizi di supporto innovativi e soluzioni digitali. Per fare ciò, riconosciamo l’importanza di valorizzare strategiche partnership con le istituzioni".