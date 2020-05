Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - La Risoluzione sulla necessità di indagare sulla risposta globale alla pandemia di Covid-19 ha ottenuto l'approvazione dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Risoluzione stabilisce di avviare "al momento opportuno", e in consultazione con gli Stati membri, una valutazione indipendente della risposta sanitaria coordinata dalla stessa Organizzazione alla pandemia. Nessuno dei 194 Stati membri dell'Oms - tra cui gli Stati Uniti - ha sollevato obiezioni rispetto alla Risoluzione proposta dall'Unione europea per conto di oltre 100 Paesi tra cui Australia, Giappone e la stessa Cina.

L'Assemblea "è pronta ad adottare il progetto di Risoluzione come proposto? Dal momento che non vedo richieste di intervento, ritengo che non vi siano obiezioni e la risoluzione è stata quindi adottata", ha dichiarato Keva Bain, ambasciatore delle Bahamas e presidente dell'Assemblea.