Milano, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Msd scende in campo a livello globale contro la pandemia di virus Sars-CoV-2. Il gruppo farmaceutico, noto come Merck & Co. negli Stati Uniti e in Canada, annuncia "tre importanti accordi volti a combattere l'emergenza Covid-19: l'acquisizione di Themis Bioscience, azienda" austriaca "focalizzata sui vaccini e sulle terapie di immunomodulazione per le malattie infettive, incluso Covid-19; la collaborazione con Iavi", la International Aids Vaccine Initiative, "organizzazione di ricerca non-profit attiva per trovare soluzioni alle più importanti sfide di sanità pubblica, per lo sviluppo di un vaccino per Covid-19"; la collaborazione con Ridgeback Bio, azienda biotech statunitense, per lo sviluppo di un antivirale orale per Covid-19 (Eidd-2801).

"La tradizione e l'esperienza maturata da Msd nella scoperta e sviluppo di vaccini e farmaci antivirali ci impongono di partecipare allo sforzo della comunità scientifica per scoprire nuovi farmaci e vaccini che possano porre fine a questa pandemia", dichiara Kenneth C. Frazier, presidente e Ceo di Msd, ricordando che la compagnia "è stata da subito impegnata a sviluppare una risposta efficace alla pandemia Covid-19" e sottolineando la consapevolezza "che il successo finale richieda una collaborazione globale tra Paesi, aziende e tanti altri stakeholder". L'emergenza in corso "è una sfida globale che richiede soluzioni globali. Msd vuole rendere accessibile e sostenibile a livello globale il vaccino o il farmaco che svilupperemo per la pandemia e stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo il più rapidamente possibile".

"Come abbiamo già dimostrato con il vaccino per Ebola, quando il mondo ha bisogno di unirsi per fronteggiare nuove e difficili sfide può contare su Msd che è sempre in grado di fare la sua parte", aggiunge Frazier. "Nonostante non siamo in grado di prevedere quando vinceremo la battaglia, siamo certi che la scienza è dalla nostra parte, la collaborazione necessaria è già in atto e che, insieme, sconfiggeremo Covid-19", assicura. "Covid-19 è una enorme sfida scientifica, medica e globale - afferma Roger M. Perlmutter, a capo di Msd Research Laboratories - Msd sta collaborando con organizzazioni in tutto il mondo per sviluppare vaccini e farmaci che aspirano ad alleviare le sofferenze causate dall'infezione da Sars-CoV-2".

In una nota Msd dettaglia i tre accordi raggiunti. Il primo è l'acquisizione di Themis Bioscience che "ha un'ampia pipeline di potenziali vaccini e di terapie immunomodulanti, sviluppate usando una piattaforma a vettore virale che utilizza il virus del morbillo" ed è "basata su un vettore sviluppato dagli scienziati dell'Istituto Pasteur" francese "e dato in licenza esclusiva a Themis per alcune indicazioni virali selezionate. La Measles Vector Platform", così si chiama la piattaforma, "è in fase di valutazione per un vasto numero di indicazioni nell'ambito delle malattie infettive e immunologiche. Si basa su un vaccino modificato per il virus del morbillo e può essere ingegnerizzata per rilasciare un'ampia varietà di antigeni".

La piattaforma, prosegue Msd, "è stata inserita nei programmi di sviluppo di vaccini per malattie infettive come Sars, Chikungunya, Mers e febbre Lassa. Nel mese di marzo, Themis Bioscience si è unita in consorzio con l'Istituto Pasteur e il Centro per la ricerca sui vaccini dell'Università di Pittsburgh" negli Usa, "con il supporto finanziario della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Il fine del consorzio è quello di sviluppare un vaccino per il virus Sars-CoV-2, per la prevenzione del Covid-19. Il vaccino si trova in una fase di sviluppo preclinica, mentre l'avvio degli studi clinici è pianificato entro il 2020".

Istituto Pasteur, Cepi e Msd hanno sottoscritto "una dichiarazione di intenti che riflette l'impegno delle parti a sviluppare, produrre e distribuire un vaccino per contrastare la pandemia da Covid-19, su scala globale e a un prezzo che renda il vaccino disponibile in tutto il mondo e accessibile a tutti coloro che ne avessero bisogno, inclusi i Paesi a basso reddito pro-capite".

Punta sempre a un vaccino anti Sars-CoV-2 la seconda intesa annunciata da Msd, che con Iavi ha "finalizzato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di un vaccino" che "utilizzerà il virus della stomatite vescicolare ricombinante (rVsv), una tecnologia già alla base del vaccino Msd per il virus Ebola Zaire". Msd ha inoltre firmato "un accordo con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) in merito a un iniziale finanziamento".

Nell'ambito della collaborazione "Msd e Iavi lavoreranno insieme per portare avanti lo sviluppo e la valutazione clinica globale del vaccino per Sars-CoV-2, progettato interamente dagli scienziati di Iavi, e per renderlo accessibile ad un prezzo sostenibile in tutto il mondo, qualora venisse approvato. Il vaccino si trova in una fase di sviluppo preclinica e gli studi clinici sono pianificati a partire dal 2020".

Infine, "Msd e Ridgeback Biotherapeutics hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di Eidd-2801, un antivirale orale per il trattamento dei pazienti con Covid-19. Il farmaco si trova nella fase precoce di sviluppo clinico. "In aggiunta ai nostri sforzi per lo sviluppo di un vaccino contro il Sars-CoV-2 - chiarisce Perlmutter - stiamo mettendo a sistema i nostri asset e quelli di partner esterni nell'ambito degli antivirali, al fine di valutarne il potenziale nel trattamento di persone con Covid-19. La valutazione clinica di Eidd-2801 nei pazienti con Covid-19 è solo all'inizio", ma "gli studi di fase I hanno dimostrato che la formulazione è ben tollerata". Quanto agli studi preclinici, "hanno dimostrato che Eidd-2801 ha promettenti proprietà antivirali contro diversi ceppi di coronavirus, incluso Sars-CoV-2, e siamo ansiosi di procedere con la prossima fase di studi clinici più velocemente e responsabilmente possibile".