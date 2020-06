Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Salgono a 166 i medici morti per coronavirus in Italia. Ugo Milanese, cardiologo in pensione che continuava a esercitare come libero professionista, è l'ultimo nome aggiunto all''elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).