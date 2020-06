Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo vissuto settimane incredibili, l'esperienza di questa stagione credo la ricorderemo per sempre e segnerà l'esistenza di intere generazioni. L'Italia è stata il primo Paese occidentale a essere colpita dal virus e ha dovuto assumere le decisioni più difficili, quelle che nessuno avrebbe mai potuto immaginare prima. Penso che avremo bisogno di riflettere, discutere, confrontarci nelle prossime settimane e nei prossimi mesi su cosa siano state davvero queste settimane". Lo sottolinea il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio video per la presentazione on line del trailer del docufilm di Consulcesi 'Covid 19 - il Virus della Paura'.

"Una cosa possiamo dirla già da oggi - ha aggiunto il ministro - e cioè che il nostro Servizio sanitario nazionale, e più in generale il comparto Salute, in tutto il mondo debba acquisire una nuova centralità. Credo sia la nostra sfida fondamentale e per farlo abbiamo bisogno di mettere assieme tutte le energie che ci sono, nel mondo della ricerca, nelle professioni, nei luoghi che hanno visto lo scontro più duro fra l'uomo e questo virus. Penso che questa stagione ci può consegnare un Ssn più forte e una maggiore capacità di investire tutti insieme sulla salute come questione veramente fondamentale della vita delle persone. Da questo punto di vista anche le vostre iniziative e le vostre produzioni - conclude il ministro rivolgendosi agli organizzatori - hanno sicuramente un senso e possono essere utili in questo percorso".