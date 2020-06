Londra, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Il Regno Unito abbassa il livello di allerta per la pandemia di coronavirus. Secondo la Bbc il livello di allerta Covid-19 è stato abbassato da 4 a 3, su una scala da 5 a 1 (verde). Il grado 4 fa riferimento a un alto livello di trasmissione, mentre il 3 significa che il virus è semplicemente in circolazione e contempla un allentamento delle misure di distanziamento fisico. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha parlato di un "grande momento" per il Regno Unito, rivendicando come stia "funzionando il piano del governo". Nel Regno Unito sono più di 300.000 i casi di coronavirus con oltre 42.000 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.