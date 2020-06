Roma, 25 giu. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos Salute, è Emer Cooke il nuovo direttore esecutivo dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema). Si tratta della prima donna al timone dell'ente regolatorio con base ad Amsterdam, eletta oggi dal consiglio di amministrazione. Cooke andrà a sostituire l'italiano Guido Rasi, in scadenza di mandato.

Emer Cooke ha già lavorato in Ema ricoprendo il ruolo di Head of International Affairs, lasciando poi la posizione nel 2016 per assumere quella di Head of Regulation of Medicines and other Health Technologies all'Essential Medicines and Health Products Department dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).