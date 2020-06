Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) - Infermieri italiani in piazza a Milano, il 4 luglio, per un grande flash mob pacifico. A chiamare a raccolta la categoria, "per il riscatto contrattuale di tutti gli infermieri italiani" il sindacato Nursing Up che annuncia ufficialmente la manifestazione nazionale che porterà in piazza "le istanze legittime di chi ha rischiato la propria vita con professionalità, ed umanità da vendere", si lege in una nota.

"Ci avviciniamo - dice il presidente del Nursing Up Antonio De Palma - ad una data importante nel nostro percorso di lotte per la rivendicazione della nostra valorizzazione di professionisti. Ma in questo momento il nemico peggiore che non abbiamo ancora sconfitto è rappresentato dall’indifferenza di una classe politica che ignora sistematicamente le richieste degli infermieri, che ci nega quell'aumento di stipendio che meritiamo da tempo, che non si prodiga nel qualificare con un nuovo percorso giuridico-contrattuale la nostra figura lavorativa. E allora mi rivolgo a tutte le associazioni, a tutti i movimenti, a tutte le organizzazioni di infermieri, a tutti i singoli colleghi".

"Il 4 luglio - continua - non sarà solo la manifestazione del Nursing Up, ma la giornata degli infermieri italiani che a voce alta invocano di essere ascoltati e finalmente, si spera, instradati verso i tanti attesi cambiamenti che non possono rimanere solo un urlo nel silenzio".