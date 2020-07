Roma, 25 giu. (Adnkronos Salute) - Una sola compressa al giorno, combinazione di due farmaci, per tenere sotto controllo l'Hiv con la stessa efficacia, per una gran parte dei pazienti, della terapia 'a tre', la cura che ha consentito negli ultimi 24 anni di migliorare l'aspettativa di vita delle persone con Aids, trasformando la malattia prima inguaribile in una patologia cronica. E' la combinazione dolutegravir/lamivudina che ha ottenuto l'autorizzazione all’immissione in commercio in Italia a maggio, come ha annunciato ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nell’Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, che oggi ha promosso una conferenza stampa on line sul tema.

La terapia 'a due farmaci ' è disponibile nel nostro Paese per il trattamento dell’infezione Hiv-1 in adulti e adolescenti sopra ai 12 anni (che pesino ameno 40 Kg) e con nessuna resistenza nota o sospetta alla classe degli inibitori dell’integrasi, o a lamivudina. "Gli antiretrovirali - ha spiegato Andrea Antinori, direttore dell'unità operativa complessa immunodeficienze virali dell'Istituto Spallanzani Irccs di Roma, nel corso della conferenza - ha cambiato la storia di questa malattia. Si è arrivati alla cronicizzazione. Ma non dobbiamo dimenticare che, secondo gli studi, l'attesa di vita dei pazienti non è la stessa della popolazione generale, ci sono ancora dai 9 ai 6 anni di differenza. Il gap, rispetto a 30 anni fa, si è largamente colmato, ma non del tutto". In questo quadro "diventa fondamentale l'impatto delle terapie a lungo termine", ha ricordato l'esperto.

Passare da tre medicinali a due "consente meno esposizione al farmaco stesso, più qualità di vita", ha continuato Antinori. Ovviamente a parità di efficacia: "Questa terapia, come hanno accertato gli studi, ha risultati inequivocabili", ha aggiunto. Ed è indicata "per una larga parte dei pazienti, seppure non tutti". In particolare potrà beneficiarne "chi inizia la terapia. Rimangono fuori, però, quelli che hanno una resistenza". Degli oltre 100 mila pazienti che sono in terapia antiretrovirale in Italia saranno molti a poterne usufruire nel tempo, secondo l'esperto. "Difficile dire quanti al momento, considerato che la terapia è disponibile da pochissimo. E' un bilancio che potremmo fare nei prossimi mesi", ha precisato Antinori.

L'autorizzazione all'immissione in commercio per la combinazione dolutegravir/lamivudina è sostenuta dai dati degli studi globali 'Gemini' 1 e 2, che hanno coinvolto oltre 1.400 adulti con infezione da Hiv-1. Nessun paziente è andato incontro a fallimento virologico in entrambi i bracci di trattamento né ha sviluppato resistenza al trattamento. E gli effetti collaterali (cefalea, diarrea, nausea, insonnia,astenia) sono stati rari.

"Nell'area dell'Hiv, nonostante i grandi progressi della terapia degli ultimi anni, continuano ad esserci bisogni insoddisfatti. Ne deriva l'esigenza di continuare ad investire in R&D anche in quest'area terapeutica. ViiV Healthcare fin dalla sua nascita nel 2009 è dedicata all'obiettivo di creare un futuro migliore per le persone che vivono con l'Hiv. Lo fa insieme ad associazioni, medici e istituzioni, concentrandosi sulla ricerca di soluzioni terapeutiche innovative che uniscono efficacia ad attenzione alla qualità della vita e senza paura di sfidare lo status quo", ha concluso Maurizio Amato, presidente e amministratore delegato di ViiV Hc Italia, annunciando prossime novità anche per il trattamento di pazienti con resistenza ai farmaci.