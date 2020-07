Venezia, 3 lug. (Adnkronos Salute) - "Visti i comportamenti irresponsabili di alcuni, lunedì presenterò una nuova ordinanza per inasprire le regole". Lo ha annunciato il Governatore del Veneto Luca Zaia, che ha stigmatizzato duramente il mancato utilizzo della mascherina, gli assembramenti e i comportamenti sconsiderati di troppe persone visti in questi ultimi giorni. "Continuando di questo passo non dobbiamo porci la domanda se il virus tornerà in ottobre, perché l'abbiamo già qui. Ai comportamenti irresponsabili di qualcuno, si aggiungono gli altri comportamenti che abbiamo conosciuto in queste ultime ore", ha concluso.