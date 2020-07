La decisione formale degli Stati Uniti di Donald Trump di abbandonare l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "compromette" gli sforzi a livello internazionale nella battaglia contro il coronavirus e ha ripercussioni sui Paesi in via di sviluppo che hanno un bisogno "disperato" di sostegno internazionale. Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, che ha commentato la notifica alle Nazioni Unite delle intenzioni dell'amministrazione Trump. Da Zhao, riporta il 'China Daily', è arrivato anche un rinnovato invito agli Usa affinché rispettino i loro "obblighi internazionali".

