Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "In linea con la nostra richiesta di revisione della risposta alla pandemia, gli Stati membri hanno convenuto che l'Oms dovrebbe avviare una valutazione indipendente e completa sull'esperienza acquisita dalla risposta sanitaria internazionale". Lo ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante una conferenza stampa in corso a Ginevra. L'operato dell'agenzia è stato infatti più volte messo sotto accusa o criticato, ed è delle scorse ore la conferma dell'uscita dall'Oms degli Stati Uniti guidati da Donald Trump.

"La grandezza di questa pandemia, che ha toccato praticamente tutti i Paesi del mondo, merita chiaramente una valutazione commisurata - ha sottolineato Tedros Adhanom Ghebreyesus - Per questo sono orgoglioso di annunciare che l'ex primo ministro della Nuova Zelanda, Helen Clark, e l'ex presidente della Libera, Ellen Johnson Sirleaf", premio Nobel per la Pace, "hanno accettato di essere da co-presidenti del Comitato di valutazione che sarà denominato 'Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response'". Clark e Sirleaf sono intervenute all'incontro assicurando il massimo impegno.

"Questo è il momento della riflessione, un modo per guardare al mondo in cui viviamo e per trovare la via per rafforzare la nostra collaborazione mentre lavoriamo insieme per salvare vite e mettere questa pandemia sotto controllo", ha aggiunto il direttore generale.

Helen Clark e Ellen Johnson Sirleaf "sono state selezionate attraverso un ampio processo di consultazione con gli stati membri dell'Oms e gli esperti mondiali - ha concluso Tedros Adhanom Ghebreyesus - Non riesco a immaginare altre due leader forti e indipendenti che possano aiutarci a guidare questo processo di valutazione indipendente e critica".