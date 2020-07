Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia registrato nel 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19mila unità rispetto all'anno precedente (-4,5%). Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al Centro (-6,5%). E' quanto emerge dai dati sul bilancio demografico nazionale diffusi dall'Istat.