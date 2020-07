Lecce, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Promuovere innovazione e crescita nel settore Healthcare, contribuendo a migliorare, quindi, l’assistenza sanitaria. Medtronic Italia con il progetto Open Innovation Lab punta a sostenere e connettere hub biomedicali di riconosciuta eccellenza e reputazione al fine di creare un 'Laboratorio diffuso e inclusivo', una vera e propria rete in cui conoscenza, talento e ingegno possano fare sistema, generando valore per la comunità, accorciando le distanze geografiche e le disuguaglianze, per un futuro più sostenibile per la salute.

"Medtronic Italia non si ferma - dichiara Michele Perrino, presidente e amministratore delegato di Medtronic Italia - e rilancia, per contribuire alla ripartenza del Paese con importanti investimenti di lungo periodo volti a creare occupazione, crescita e migliorare le cure per la salute. Investiamo al Sud per valorizzare le eccellenze di questo territorio che sono tante e che, a causa di un momento difficile che tutti stiamo vivendo, hanno bisogno di essere potenziate. A tal fine Medtronic intende accompagnare creando una rete che metta a sistema conoscenze, competenze e opportunità".