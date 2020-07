Hong Kong, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Un gran numero di casi non diagnosticati. Potrebbe essere accaduto a Wuhan, la megalopoli cinese dove si è inizialmente manifestato il coronavirus. E potrebbe aver favorito la 'corsa' del virus. Secondo uno studio di un gruppo di esperti cinesi basati a Wuhan, pubblicato sulla rivista Nature, tra il primo gennaio e l'8 marzo potrebbero non essere state diagnosticate tante infezioni, tra il 53 e l'87% dei casi, potenzialmente compresi i soggetti asintomatici e le persone con sintomi lievi. E, secondo lo studio sottoposto a peer-review, nei primi giorni l'indice di riproduzione poteva essere fino a 3,54, per poi scendere a 0,28.