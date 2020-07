Firenze, 17 lug. (Adnkronos Salute) - "Il Mes per me è un'opportunità. Io sto già lavorando a un piano di investimenti straordinari perché dobbiamo seguire l'indicazione di Papa Francesco, cioè che peggio di questa crisi c'è il rischio di sprecarla. Parole che condivido e che sono oggettivamente luminose. Questo significa investire e ricominciare a investire. Noi siamo già al lavoro su un piano di investimenti straordinario e che serve al Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo metterci tutte le risorse possibili". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Firenze dove, insieme al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e all'assessore regionale al diritto alla Salute, Stefania Saccardi, ha visitato il policlinico di Careggi.

Fase 3: Speranza, 'Mes opportunità, già al lavoro su piano investimenti straordinari' 'Dobbiamo metterci tutte le risorse possibili per la sanità pubblica'

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli