Nei giorni scorsi il rettore Franco Anelli, in un messaggio indirizzato a docenti e ricercatori della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università Cattolica e al personale tecnico, amministrativo e sanitario del policlinico, ha ringraziato il presidente Giovanni Raimondi, rivolgendogli "il vivo ringraziamento dell’ateneo, e mio personale, per l’opera svolta fin dalla nascita della Fondazione - e anzi già nella fase della progettazione della Fondazione stessa - mettendo a disposizione con generosità le sue elevate competenze professionali e dando un decisivo contributo allo sforzo di risanamento economico e finanziario del Policlinico".

