Washington, 11 ago. (Adnkronos Salute/Dpa) - I casi accertati di coronavirus nel mondo hanno superato quota 20 milioni, per la precisione 20.089.624. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino aggiornato della Johns Hopkins University, secondo cui un quarto dei casi - 5.094.400 - sono stati registrati negli Stati Uniti. Seguono Brasile e India, rispettivamente con 3.057.470 e 2.268.675 contagi. A oggi sono le vittime in tutto il mondo sono 736.161.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli