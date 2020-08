Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) - "A mio avviso dovrà esserci uno sgravio di responsabilità per il personale scolastico, non può esserci responsabilità del singolo". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di SkyTg24.

