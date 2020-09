Se i primi risultati di questa fase saranno positivi, entro la fine dell’anno potranno prendere il via le fasi 2 e 3, che saranno condotte su un numero maggiore di volontari anche in Paesi dove la circolazione del virus è più attiva.

Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - E' partita oggi al Centro ricerche cliniche-Policlinico G.B. Rossi di Verona la sperimentazione del vaccino Grad-Cov2, il candidato vaccino italiano contro Sars-Cov-2, realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera. La sperimentazione di fase I, messa a punto da un team di ricercatori e clinici dell'Istituto Spallanzani in collaborazione con ReiThera, è già partita nel centro romano il 24 agosto scorso. Oggi l'avvio anche a Verona con sei volontari.

Coronavirus: vaccino italiano, al via a Verona sperimentazione su 6 volontari

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli