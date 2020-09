Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) - "Mai più medici e odontoiatri senza mascherine contro il Covid-19". Lo annuncia la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che ha firmato un accordo quadro con il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri "per attivare un canale dedicato di acquisto a prezzo calmierato".

La Fnomceo potrà così farsi tramite dell'acquisto, da parte di Ordini territoriali, associazioni e sindacati di medici e odontoiatri, di mascherine chirurgiche e Ffp2 "a un costo particolarmente vantaggioso". Le mascherine, omologate dall'Istituto superiore di sanità, precisa la Fnomceo in una nota, "sono prodotte da un'industria italiana".

"Ci auguriamo che non tornino i tempi bui di marzo-aprile - auspica il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - quando alla crescita esponenziale dei contagi si associò una carenza dei Dispositivi individuali di protezione, per cui molti medici di medicina generale, e molti medici e odontoiatri liberi professionisti, si trovarono a dover fronteggiare il virus 'a mani nude'".

"Purtroppo il quadro epidemiologico, che vede una risalita delle infezioni e dei ricoveri nelle terapie intensive - evidenzia il numero uno della Federazione Ordini - dimostra che il virus non è scomparso e non lascia escludere una seconda ondata. Per questo dobbiamo essere pronti e una delle strategie consiste proprio nel mettere in sicurezza gli operatori sanitari, cui è affidato il compito di proteggere e curare i cittadini".

"Ringraziamo dunque per la sensibilità e la disponibilità il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario Domenico Arcuri che, insieme al ministero della Salute e alla Protezione Civile, hanno reso possibile questo accordo", conclude Anelli.