Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Un giovane sano potrebbe dover aspettare fino al 2022 per accedere al vaccino" anti Covid-19. Lo ha spiegato Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che quando arriverà un prodotto-scudo contro il coronavirus Sars-CoV-2 "la priorità la avranno gli operatori sanitari e in prima linea, fra i quali va comunque definito chi è più a rischio, poi gli anziani e così via".