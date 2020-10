Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Continuano a salire i numeri dei contagi per Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati ben 19.143 i casi (ieri erano stati 16.079), a fronte di 182.032 tamponi eseguiti. Scende invece il numero delle vittime: oggi 91 rispetto alle 136 di ieri. Cresce ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva dove ci sono ora 1.049 persone (+57 da ieri). I guariti sono 261.808 (+2.352), mentre gli attualmente positivi 186.002 (+16.700). Questi i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (+4916), 2.280 in Campania, 2.032 Piemonte, mentre sono 56 i nuovi casi in Molise, la regione meno contagiata.