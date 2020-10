Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Sono quasi raddoppiate le notifiche di esposizione inviate dalla app Immuni per il tracciamento del coronavirus. Il 20 ottobre scorso ne erano state inviate 19.485 mentre ad oggi sono 36.231. Al momento a scaricare la app sono state 9.367.353 persone e sono 1.530 gli utenti positivi al virus che hanno caricato le loro chiavi.

Coronavirus: quasi raddoppiate notifiche esposizione Immuni in una settimana

