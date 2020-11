Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - Il Paese "sarà suddiviso in 3 aree in base agli scenari di rischio che tengono conto delle valutazioni di Istituto superiore di sanità e Consiglio superiore di sanità , basate su 21 parametri (tra i quali il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l'occupazione dei posti letto sulla base dell'effettiva disponibilità ). Si tratta di un sistema, quindi, molto articolato". Così il premier Giuseppe Conte, nell'illustrare alla Camera le prossime misure per contrastare Covid-19, ha citato i 21 parametri individuati dall'Iss con ministero della Salute e condivisi con la Conferenza delle Regioni.

"Secondo i parametri stabiliti dall'Iss, il quadro epidemiologico descritto è in fase di transizione verso lo scenario 4 - ha detto Conte - Un quadro epidemiologico diffusamente grave con specificità in alcune regioni e province autonome. L'aumento rapido dell'incidenza è coerente con l'aumento dell'Rt nazionale. In alcune regioni il dato risulta superiore alla media nazionale. Esiste un'alta probabilità che alcune regioni superino la soglia critica in termini di terapie intensive e sub-intensive nel prossimo mese".

Dunque la struttura di prevenzione redatta dall'Iss con ministero della Salute e condiviso con la Conferenza delle Regioni "ci impone di intervenire in modo molto più mirato, di restringere e allentare le misure a livello territoriale, sulla base delle soglie di criticità . A tal fine, il prossimo Dpcm individuerà 3 aree in base al livello di rischio", ha ribadito il premier.