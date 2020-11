Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Tra il 19 ottobre e l'1 novembre le nuove diagnosi di Covid-19 sono state fatte nel 35% dei casi su pazienti con sintomi, nel 27% per screening e nel 20% per contact tracing". Lo evidenzia, in un tweet, l'Istituto superiore di sanità , postando l'ultimo rapporto sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Epidemia "in rapido peggioramento sull’intero territorio nazionale", ribadisce l'Iss.