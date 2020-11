Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - "L’esperienza e l’intuizione del canale televisivo 'Doctor’s Life', antesignano della sostenibilità della formazione in medicina a distanza e su piattaforma online, ha un grande valore soprattutto in questa emergenza pandemica nel contrastare le fake news che si sono diffuse". Così all'Adnkronos Salute Antonella Polimeni, neo rettrice dell'Università Sapienza di Roma, ricorda l'impegno del canale Sky 440 'Doctor's Life', edito dall'Adnkronos Salute e provider Ecm (educazione continua in medicina), per gli oltre 104mila medici iscritti.

Già preside della Facoltà di medicina della Sapienza, Polimeni è componente del comitato scientifico di 'Doctor's Life', il primo canale di informazione e divulgazione scientifica dedicato ai medici e ai farmacisti. "Le attività di 'Doctor’s Life' dovrebbero essere implementate per raggiungere ancor più medici", conclude la rettrice.