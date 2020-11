Attualmente il Fvg è in area arancione, nella classificazione del rischio Covid secondo i 21 parametri di monitoraggio, mentre Molise e Veneto sono in area gialla.

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - Firuli Venezia Giulia, Molise e Veneto sono le "tre regioni attualmente a rischio moderato" che mostrano però "una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Data la trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla classificazione di rischio alto si raccomanda alle autorità sanitarie delle 3 Regioni/PA di valutare la possibile adozione di ulteriori misure di mitigazione". E' l'indicazione del report di monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso.

