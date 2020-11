Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Salgono a 218 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-18. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha aggiornato il suo 'elenco caduti' con il nome di Michele Urbano, direttore sanitario.

Coronavirus: 218 i medici morti in Italia

Coronavirus: 218 i medici morti in Italia Un direttore sanitario l'ultima vittima ricordata dall'Ordine

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli