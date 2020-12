Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - "Gli studi medici e odontoiatrici, diffusi su tutto il territorio nazionale sono aperti e pronti a costituire ulteriore punto di somministrazione del vaccino" anti Covid-19. E' quanto si legge in un passaggio della lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza, dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in vista "laddove venissero completate favorevolmente le procedure di verifica" della partenza "sin dal 27 dicembre delle prime vaccinazioni al personale sanitario".

"Non possiamo che apprezzare una decisione che ci si augura possa concretizzarsi in tempi così ravvicinati - scrive Anelli - e che consentirà , per step, a tutta la nostra comunità sociale di proteggersi dal virus, cominciando dai soggetti legittimati alla attività di assistenza sanitaria che costituiscono preziosa risorsa professionale contro la diffusione del contagio. Al momento sembra, quindi, opportuno ribadire la piena disponibilità della professione medica e odontoiatrica, in ambito pubblico come in ambito privato, per procedere alla somministrazione dei vaccini".

"Non sembra necessario ripetere quanto più volte espresso in questi difficili mesi che hanno visto tutti i medici impegnati, fino alle estreme conseguenze, in una battaglia contro questo terribile virus. In tal senso - conclude la missiva - siamo a ribadire che i medici e gli odontoiatri ci sono e risponderanno come sempre con la loro professionalità e competenza, a tutela della salute pubblica".