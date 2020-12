Latina 21 dic. (Adnkronos Salute) - L’anticorpo monoclonale anti-Covid bamlanivimab di Lilly già in uso negli Stati Uniti come terapia di emergenza per i pazienti “potrebbe funzionare anche contro la variante del virus identificata nel Regno Unito. Ã? un virus nuovo e serve quindi grande collaborazione fra tutti i soggetti per capire e studiare anche questo. Dalle prime notizie non c’è modifica tale del virus che ci fa pensare che il farmaco non possa funzionare”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Concetto Vasta, direttore Affari istituzionali di Lilly Italia, a margine della presentazione all’Bsp Pharmaceuticals di Latina dell’avvio della produzione di alcune fasi dell’anticorpo monoclonale anti-Covid bamlanivimab di Lilly per i paesi che hanno già approvato l’uso in emergenza del farmaco.