Coronavirus: Cooke (Ema), 'ok vaccino Pfizer per over 16' Ok tecnici a via libera condizionato per il prodotto sviluppato con BioNTech

Coronavirus: Cooke (Ema), 'ok vaccino Pfizer per over 16' Coronavirus: Cooke (Ema), 'ok vaccino Pfizer per over 16'

21/12/2020 15:27 letto 3 volte

Milano, 21 dic. (Adnkronos Salute) - "Il Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema si è riunito oggi e ha raccomandato un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell'Ue del vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer. La raccomandazione è per prevenire Covid-19 nelle persone a partire dai 16 anni di età ". Lo ha annunciato in conferenza stampa Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema. (segue)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato