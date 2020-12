Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "L'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha appena dato l'ok al vaccino Pfizer/BioNTech dopo l'approvazione di Ema a livello europeo. Il 27 dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. E' ancora dura, ma ora abbiamo un'arma in più. Forza".

Coronavirus: Speranza, 'ok Aifa a vaccino, ora abbiamo un'arma in più'

