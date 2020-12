Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - Sono partiti stamani dal sito produttivo di Puurs in Belgio i camion carichi di vaccino Pfizer-BionTech per il V-day in tutta Europa, Italia inclusa. Lo confermano da Pfizer Italia all'Adnkronos Salute. Il 26 dicembre arriveranno al punto di utilizzo dello Spallanzani di Roma le prime 9.750 dosi destinate all’Italia.