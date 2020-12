Il dato, è la puntualizzazione che viene riportata nell'infografica aggiornata periodicamente dall'Iss, non è riferito al luogo di esposizione, ma alla professione. Età mediana dei casi rilevati nell'ultimo mese in Italia: 48 anni.

Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Circa 17mila nell'ultimo mese, quasi 90mila da inizio pandemia. Sono i sanitari contagiati da Sars-CoV-2 in Italia. Il dato emerge dalla Sorveglianza integrata Covid-19 dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Su 413.381 positività registrate nel Paese negli ultimi 30 giorni, esattamente 16.923 hanno riguardato loro: medici, infermieri, operatori del sistema sanitario. Guardando globalmente ai numeri di Covid-19 da quando il virus ha dato segno di sé nella Penisola, su 2.019.660 casi, quelli rilevati tra operatori sanitari sono nel dettaglio 89.879.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli