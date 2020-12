Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - "Il 20 marzo 2023 lascerò la politica. E' già deciso, senza se e senza ma". Lo ha ripetuto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, esponente di M5S, intervenuto alla trasmissione 'Gli Inascoltabili' in onda su Nsl Radio e Tv.

