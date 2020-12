Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - L'incidenza delle sindrome simil-influenzali continua ad essere "stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,5 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana il livello di incidenza era pari a 3,9 casi per mille assistiti". Lo rileva il report Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), con l'aggiornamento della sorveglianza per la 52esima settimana (dal 21 al 27 dicembre). Dall'inizio della sorveglianza gli italiani colpiti dall'influenza sono stati 1,2 milioni. Nella 52esima settimana i nuovi casi sono stati 92.200.

"Causa emergenza Covid-19, la Provincia autonoma di Bolzano e quella Trento, Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza", precisano gli esperti. Mentre la Valle d'Aosta è l'unica regione con incidenza sopra la soglia basale.