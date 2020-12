Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, "sono tre le Regioni con una probabilità superiore al 50% di superare la soglia critica", ovvero Molise, Umbria e Veneto. Ma ci sono "anche due o tre Regioni che si avvicinano molto a questi dati", ha concluso Brusaferro.

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Le proiezioni a 30 giorni mostrano che cinque Regioni hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione posti letto in area medica". Mentre 3 "sono a rischio per le terapie intensive". Lo ha evidenziato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanita, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale. Le cinque Regioni sono: Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia Romagna e Molise

