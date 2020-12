Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Pubblicato sul Nejm il lavoro scientifico che descrive efficacia e sicurezza del vaccino Moderna. E' confermata un'efficacia del 94,1% contro l'infezione e del 100% contro l'infezione severa. Non era possibile chiedere di meglio". Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni, commentando su Facebook l'articolo pubblicato ieri sera sul 'New England Journal of Medicine'.

"Due vaccini sicuri e mostruosamente efficaci, alla faccia dei gufi e dei diffidenti. Ora vacciniamo!", rimarca Burioni.