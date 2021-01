Milano, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Potrebbe arrivare già oggi la decisione dell'Agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti Covid di Moderna. Prima, quindi, rispetto alla data originariamente prevista che era quella del 6 gennaio. L'autorità Ue ha fatto sapere infatti che oggi era prevista una riunione del comitato tecnico Chmp per discutere del prodotto scudo in questione.

Non sarebbe prevista oggi una conferenza stampa, ma nel caso in cui si arrivi già oggi a un verdetto ci sarà un comunicato ufficiale "il prima possibile dopo l'incontro", secondo quanto ha riferito un portavoce a 'Politico.eu'. "La riunione del Chmp prevista per mercoledì 6 gennaio è ancora in programma, nel caso in cui il comitato non raggiunga una decisione oggi", è stato infine precisato dall'Agenzia.