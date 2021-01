Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Il vaccino anti-Covid "roba da Frankestein" e il persone medico vaccinato all'Inmi Spallanzani di Roma ha accusato pericardite". Sono alcune delle fake news rilanciate su Twitter e smontate dal direttore generale dello Spallanzani Marta Branca. Il Dg ha replicato all'utente che aveva pubblicato le false accuse contro le vaccinazioni effettuate all'Inmi, ricevendo centinati di commenti: "Non dica stupidaggini. Mi auguro che i 447 che hanno ritwittato questa sua idiozia lo abbiano fatto per sottolinearne la falsità che sfiora il ridicolo". Molti anche i commenti di solidarietà alla risposta del direttore generale: "Denunciateli", scrivono gli utenti. O anche, "queste persone vanno segnalate a Twitter sperando che vengano poi bloccate".

