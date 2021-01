Washington, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Sono più di 17mila le persone che hanno perso la vita nel mondo nelle ultime 24 ore a causa di complicanze riconducibili al coronavirus Sars-CoV-2. Lo rende noto la John Hopkins University, spiegando che mai, dall'inizio della pandemia, si era registrato un così alto numero di decessi in un giorno. A questi si aggiungono quasi 700mila contagiati a livello globale nell'arco di una giornata. Nel dettaglio, la John Hopkins parla di 17.186 morti e 694.482 casi globali, aggiornando così a 91.650.718 il totale dei contagi e a 1.963.554 quello dei decessi. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito.

Il Paese più colpito dalla pandemia sono gli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati superati per la prima volta i 4.500 decessi. In totale, sono 22.846.808 i casi confermati e 380.796 i morti per complicanze legate al Covid-19 negli Usa. Al secondo posto, secondo i dati della John Hopkins, figura l'India con 10.495.147 casi e 151.529 decessi, seguita dal Brasile con 8.195.637 contagiati 204.690 morti. La Russia ha invece confermato 3.434.934 positivi e 62.463 decessi riconducibili al coronavirus, mentre nel Regno Unito si contano 3.173.296 contagi e 83.342 morti.