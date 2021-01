Il Dipartimento di Salute pubblica della California ha riferito in una nota che tutti coloro ai quali è stato somministrato il vaccino del lotto Moderna 041L20A hanno manifestato una "reazione allergica grave" durante il periodo di osservazione standard.

Washington, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Le autorità sanitarie della California hanno chiesto la sospensione di un lotto di vaccini Moderna contro Covid-19, dopo che sono emerse diverse reazioni allergiche anche gravi. L'allarme arriva dall'epidemiologa californiana Erica S. Pan, che ha segnalato "un numero superiore al solito di possibili reazioni allergiche con un lotto specifico di vaccino Moderna somministrato in una clinica".

