Di difficile interpretazione, spiega Gimbe, il crollo del rapporto positivi/persone testate, non confrontabile con la settimana precedente, dove il calcolo era effettuato solo sui tamponi molecolari, mentre dal 15 gennaio il bollettino del ministero della Salute include anche i tamponi antigenici rapidi.

Grazie alla serrata di Natale, dunque, si riduce l’incremento percentuale dei casi in quasi tutte le Regioni.

I nuovi casi di Covid passano dunque a 97.335 da 121.644 della settimana precedente, -20%, a fronte di un significativo e anomalo calo del rapporto positivi/casi testati (19,8% rispetto a 29,5%). In leggera diminuzione gli attualmente positivi (535.524 contro 570.040). Sul fronte ospedaliero, rileva Gimbe, si riducono i ricoverati con sintomi (22.699 da 23.712, -4,3%) e le terapie intensive (2.487 da 2.636, -5,7%); in lieve calo i decessi, 3.338 rispetto a 3.490 della settimana precedente, -4,4%.

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Contagi di Covid-19 in calo grazie alla zona rossa di Natale. Nella settimana dal 13 al 19 gennaio emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe la riduzione dei nuovi casi e una lieve flessione di decessi, ricoveri e terapie intensive, che rimangono però sopra soglia di saturazione rispettivamente in 7 e 11 regioni.

Coronavirus: Gimbe, meno contagi grazie a misure Natale, in calo ricoveri e morti

Coronavirus: Gimbe, meno contagi grazie a misure Natale, in calo ricoveri e morti -20% nuovi casi

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli