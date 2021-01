"Intanto, con le dosi che avanzano, va vaccinato il resto del personale sanitario e poi gli anziani. Questi ultimi vedranno un numero importante di chiamate più avanti, tra fine del mese di febbraio e i primi di marzo. Se dovesse essere approvato anche il vaccino AstraZeneca - conclude - avremo a disposizione più dosi per recuperare del tempo e avvantaggiarci".

"Oggi - ha proseguito - abbiamo poco meno di un milione e mezzo di persone vaccinate e con una singola dose, sono prevalentemente persone che lavorano in ambito sanitario. Il numero dei vaccinati ospiti di Rsa o ultraottantenni è veramente una goccia nel mare. Oggi dobbiamo usare le dosi che ci arrivano da Pfizer e Moderna per somministrare la seconda dose".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli