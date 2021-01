Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute/Europa Press/Dpa) - La pandemia da coronavirus ha fatto registrare 505.144 nuovi contagi in un giorno nel mondo e 10.519 morti. Il totale delle infezioni sale così a 99.755.496 e quello dei decessi a 2.141.228 a livello globale. Le persone guarite al momento sono state 55.111.190. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti, con 25.297.072 casi e 421.129 morti. Seguono India, con 10.676.838 infezioni e 153.587 morti e Brasile con 8.871.393 contagi e 217.664 decessi.

Coronavirus: 500mila casi in un giorno, oltre 100 mln di contagiati nel mondo

