Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - E' attesa domani l'autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino AstraZeneca-università di Oxford contro Covid-19. Lo comunica la stessa Ema, che ha annunciato una conferenza stampa domani alle 15.

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Ema è riunito per valutare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino anti-Covid sviluppato da Astra Zeneca e dall'Università di Oxford, ricorda l'Ema, che aggiunge: "A condizione che i dati presentati sulla qualità , la sicurezza e l'efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi e che l'azienda fornisca prontamente qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta per completare la valutazione, il 29 gennaio il Chmp potrebbe fornire una raccomandazione sull'autorizzazione di questo vaccino".